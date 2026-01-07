Antoine Semenyo le dio el triunfo a Bournemouth con un gol sabor a despedida

Redacción FOX Deportes

Bournemouth una racha de 11 partidos sin ganar ante Tottenham gracias a un gol de Antoine Semenyo, que se despidió este miércoles del equipo con un último regalo antes de firmar por Manchester City.

Los 'Cherries' no ganaban desde el pasado 26 de octubre contra el Nottingham Forest y, aunque consiguieron remontar el tanto inicial del Tottenham y llegar a los diez minutos finales con ventaja, el golazo de Palhinha puso su triunfo en duda hasta el gran momento de Semenyo.

Los 'Spurs', que tampoco están mucho mejor y sólo han ganado un partido de los últimos seis, se adelantaron con sólo cinco minutos en el marcador cuando un disparo de Mathys Tel pasó entre las piernas de un defensa del Bournemouth y tapó la vista de Djordje Petrovic, que dio la sensación que pudo hacer mucho más.

Burnley no tardó en reaccionar y antes del descanso le dio vuelta al marcador. Primero fue Evanilson, con un gran cabezazo a centro de Marcus Tavernier y después el sorprendente Eli Junior Kroupi, que anotó su séptimo gol en esta Premier League.

Palhinha se inventó una chilena para poner el 2-2, el empate no contentaba a ninguno de los dos equipos, pero fue Semenyo quien marcó el gol definitivo y vivió su gran adiós de la forma deseada por todos.