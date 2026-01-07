Manchester City le dejó el camino libre a Arsenal en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City no encuentra el rumbo y suma tres partidos sin ganar en la Premier League luego de empatar 1-1 con Brighton, una combinación de resultados evitó que perdiera la segunda posición y el liderato se va alejando porque Arsenal podría quedar a una distancia de ocho unidades.

Perder seis puntos en tres partidos cuando se pelea por la cima del futbol inglés es dar ventaja y el City está cediendo un terreno que después podría ser difícil de recuperar, pero los puntos no son lo único que extravió el equipo de Pep Guardiola porque además, las lesiones lo tienen en jaque.

Los locales controlaron y dominaron la primera mitad, pero no pudieron reflejar la superioridad en el marcador, se fueron al descanso con ventaja tras un penal de Erling Haaland a los 41 minutos que pasará a la historia al ser el gol 35 mil en la Premier League desde 1992, pero que no fue suficiente para ganar.

Las bajas de los ‘Cityzens’ provocaron debilidad defensiva y los visitantes igualaron con un disparo desde fuera del área de Mitoma a los 60 minutos, no ganaron porque Rutter falló un gol cantado, pero sumaron un punto para seguir navegando lejos de la zona de descenso.

Haaland tuvo en sus pies la victoria para los locales tras un error de Brighton en el área, pero Verbruggen atajó su disparo y frustró una vez más al City que se va quedando sin margen de maniobra si quiere pelear por el título.