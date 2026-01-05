Redacción FOX Deportes
Josko Gvardiol, un problema más para Manchester City
Gvardiol sufrió una fractura de tibia ante Chelsea y pasará por quirófano
Los peores pronósticos sobre la lesión de Josko Gvardiol se confirmaron este lunes después de que Manchester City publicara un parte médico para dar a conocer que el defensor sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha.
El City informó que “el defensa será operado a finales de esta semana y se sigue evaluando el alcance total de la lesión y el pronostico previsto”, el tiempo de recuperación se dará a conocer tras la intervención quirúrgica.
Gvardiol salió de cambio en el empate del City contra Chelsea y encendió las luces rojas en el equipo de Pep Guardiola quien podría lanzarse al mercado invernal para fichar un defensor.
La baja del croata, sumada a la de Ruben Dias dejaría su cuadro bajo tocado y hay que reforzar al equipo para no dar facilidades y seguir peleando por la Premier League.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT