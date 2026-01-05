Josko Gvardiol, un problema más para Manchester City

Redacción FOX Deportes

Los peores pronósticos sobre la lesión de Josko Gvardiol se confirmaron este lunes después de que Manchester City publicara un parte médico para dar a conocer que el defensor sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha.

El City informó que “el defensa será operado a finales de esta semana y se sigue evaluando el alcance total de la lesión y el pronostico previsto”, el tiempo de recuperación se dará a conocer tras la intervención quirúrgica.

Gvardiol salió de cambio en el empate del City contra Chelsea y encendió las luces rojas en el equipo de Pep Guardiola quien podría lanzarse al mercado invernal para fichar un defensor.

La baja del croata, sumada a la de Ruben Dias dejaría su cuadro bajo tocado y hay que reforzar al equipo para no dar facilidades y seguir peleando por la Premier League.