Manchester City tropezó ante Chelsea en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City empató con Chelsea en un partido en el que pudo golear en la primera parte, pero no remató la obra y los visitantes lograron el 1-1 en tiempo añadido. Los ‘Cityzens’ registran dos empates consecutivos que lo dejan cada vez más lejos de Arsenal.

La Premier League se complicó y Arsenal gritó el gol de Enzo Fernández al 90+6 como propio porque valió dos puntos en la carrera por el título. Los ‘Cityzens’ han dejado cuatro unidades en el camino en los últimos dos partidos y peleando con los ‘Gunners’ puede costar caro.

Los locales le tienen tomada la medida a Chelsea que acumula nueve partidos de liga sin vencer al City que dominó desde el inicio, le faltó acierto en el último toque, pero fue dueño del trámite del partido con total autoridad y sin respuesta del conjunto londinense.

El City le pasó por encima de los ‘Blues’ en la primera mitad, sin embargo, no tuvo efectividad y consiguió una mínima ventaja con un gol de Tijjani Reijnders a los 42 minutos tras varios de insistencia y avisos sobre la portería de Jorgensen.

Chelsea tuvo una ligera mejoría en la segunda parte y los locales consintieron a un rival que revivió al 90+4 con un gol de Enzo Fernández en un doble remate dentro del área chica, premio a no dar el partido por perdido a pesar del control del City al que no le dio tiempo de reaccionar.

El liderato se alejó de los ‘Cityzens’ que quedaron seis puntos por detrás de Arsenal que salió de esta jornada reforzado y con la ilusión por el título en aumento.