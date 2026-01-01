Arsenal sigue firme en el liderato de la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal vino de atrás y venció 3-2 a Bournemouth para mantenerse como líder de la Premier League, empezó el 2026 con ilusión y la cuarta victoria en fila lo confirma como candidato al título.

Kicking off the year with a victory 👊 pic.twitter.com/UrWEbULbyb — Arsenal (@Arsenal) January 3, 2026

Arsenal recibió el año nuevo con un triunfo contundente ante un rival que va sumando resultados negativos y que no encuentra el rumbo. Los locales dieron el primer golpe con un gol a los 10 minutos de juego, pero los ‘Gunners’ reaccionaron para llevarse los tres puntos.

Evanilson marcó el 1-0 luego de un error infantil de Gabriel Magalhaes, pero el gusto le duro poco a los ‘Cherries’ porque el defensor brasileño emparejó el duelo al 16 y los visitantes tomaron el control, se adueñaron del balón y fueron superiores, sin embargo, se fueron al descanso con la igualdad.

Maximum points for The Arsenal 💪 pic.twitter.com/1QOR7gHZha — Arsenal (@Arsenal) January 3, 2026

Arsenal le dio vuelta al marcador a los 54 minutos con un gol de Declan Rice quien llegó de atrás para disparar desde la media luna y colocar el balón lejos del alcance de Djordje Petrovic, fue el primero de la tarde para el mediocampista que repitió la dosis al 71.

Bournemouth intentó reaccionar luego de recortar distancias al 76, pero no puso en predicamentos la victoria de los ‘Gunners’ que tienen un margen de siete puntos sobre Manchester City que no puede fallar ante Chelsea si quiere seguir en la pelea por el liderato.