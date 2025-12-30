Arsenal cortó la racha de triunfos del Aston Villa

Redacción FOX Deportes

Arsenal confirmó su candidatura al título de la Premier League con una victoria contundente por 4‑1 sobre Aston Villa en el Emirates Stadium, en un duelo clave del cierre de año. El partido fue parejo en la primera mitad, pero los 'Gunners' rompieron la igualdad después del descanso con una actuación dominante.

La segunda mitad arrancó con gol de Gabriel Magalhães tras un córner (48’), aprovechando la inseguridad de la defensa visitante. Cuatro minutos después, Martín Zubimendi hizo el segundo con un disparo colocado tras una asistencia de Martin Odegaard, que abrió el camino para el control total del encuentro.

Arsenal siguió ampliando la ventaja con un tanto desde fuera del área de Leandro Trossard y otro del sustituto Gabriel Jesus, que redondeó el marcador para dejar la goleada en 4‑0 antes del final. La profundidad de la plantilla y la calidad ofensiva del local quedaron en evidencia en la segunda parte.

Aston Villa, que llegó al duelo con una racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones, vio frenado ese gran momento con este resultado. Los Villans solo pudieron maquillar la derrota con un gol tardío de Ollie Watkins en tiempo añadido, pero la impresionante racha de triunfos quedó en 11.