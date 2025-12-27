Pese a toda la presión, el Arsenal defendió el liderato de la Premier League

Redacción FOX Deportes

Con toda la presión encima por el excelente estado de forma del Manchester City y sus seis victorias consecutivas, el Arsenal defendió el liderato de la Premier League, en el penúltimo partido del 2025.

Victoria 1-0 sobre el Brighton, que colaboró a la empresa de los ‘Gunners’ con un autogol.

Mientras el equipo de Mikel Arteta recupera su mejor forma, es de suma importancia mantener el ritmo y seguir ganando puntos, por eso tiene tanto valor este triunfo por la Jornada 18 de la Premier League, donde a pesar de las dudas reflejadas en el campo, el equipo londinense encontró la forma de ganar.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Emirates Stadium:

· 1-0 (14’): Martin Odegaard tuvo tiempo y espacio y sacó un zurdazo desde el borde el área

· 2-0 (52’): Autogol de Georginio Rutter, luego de desviar el disparo de Declan Rice

· 2-1 (64’): Diego Gómez aprovechó un rebote en el poste y le puso interés al encuentro

Cashing in three vital points 🏦 pic.twitter.com/weJcBWfWbT — Arsenal (@Arsenal) December 27, 2025

Marcador corto considerando que el Brighton tuvo muy pocas ocasiones frente al arco, pero suficiente para un Arsenal que aún padece sus lapsus y que sacó adelante el encuentro pese a la intimidación del Manchester City, que no deja de crecer y de ganar confianza en las últimas jornadas.

Con nueve puntos en sus últimos tres partidos, el Arsenal llegó a 42 puntos y mantiene a raya al Manchester City, que con su reciente triunfo ante el Nottingham Forest ya tiene 40 unidades.

El Arsenal no es campeón desde el 2004 pese a todos los años en los que se ha mantenido en primer lugar a estas alturas del torneo, ¿podrá resistir la presión y mantener el ritmo en esta ocasión?