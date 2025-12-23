Arsenal a semifinales de la Copa de La Liga

Oscar Sandoval

Arsenal necesitó de los penales para eliminar a Crystal Palace y a Walter Benítez, el portero de ‘Las Águilas’ que se lució en el tiempo reglamentario no pudo ser el héroe en la tanda decisiva y el rol se lo robó Kepa Arrizabalaga quien atajó el octavo disparo de los visitantes para darle a los ‘Gunners’ el boleto a semifinales de la Carabao Cup.

El control del juego en todo momento no bastó para Arsenal que a 10 minutos del final con un autogol pudo ponerse en ventaja luego de encontrarse en repetidas ocasiones con la figura de Benítez, pero la sonrisa le duro poco y una distracción defensiva lo llevó a los penales.

Los ‘Gunners’ fueron dueños del partido y terminaron los 90 minutos con siete disparos al arco, mismos en los que apareció el guardameta argentino para sostener a Crystal que en su única llegada al arco de Kepa y con la necesidad de empatar logró el 1-1 al 90+5.

En la serie de penales, la perfección se hizo presente y los dos equipos fueron anotando uno por uno, cada disparo a las redes, pero la presión causó efecto en Maxence Lacroix quien falló ante el portero español que confirmó la cita entre Arsenal y Chelsea en semifinales.