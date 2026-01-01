Chelsea inició el año con todo y despidió a Enzo Maresca

Enrique Gómez

Curiosa forma de iniciar el año para el Chelsea: despidiendo a su técnico Enzo Maresca.

El equipo ‘Blue’ anunció que “separó caminos” con el entrenador italiano, quien estaba a cargo del equipo desde mediados de 2024 y que en 2025 ganó nada menos que el Mundial de Clubes.

Luego de solo una victoria en los últimos siete partidos de la Premier League y de solo haber conseguido un punto en sus últimos dos encuentros como local, se tomó la decisión de dar por concluida la etapa del entrenador italiano, cuyos logros siempre serán “una parte importante” de la historia del club.

Chelsea desperdicia otro partido y se aleja de zona de Champions League Empatar contra el Bournemouth definitivamente no estaba en el presupuesto

A través de su página de internet, el equipo londinense recordó que, “durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución”.

Sin embargo, “con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación a la Champions League, Enzo y el Club creen que un cambio le brinda al equipo la mejor oportunidad de retomar la temporada”, por lo que otro entrenador (cuyo nombre no ha sido revelado) se encargará del equipo para la segunda parte de la temporada.

Maresca se despide del Chelsea con un total de 92 encuentros dirigidos en todas las competiciones y 55 triunfos.