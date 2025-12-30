Chelsea desperdicia otro partido y se aleja de zona de Champions League

Enrique Gómez

A este paso, el Chelsea no clasificará a la Champions League de la próxima temporada…

Ganarle en casa al Bournemouth parecía obligatorio, pero en vez de eso, empató 2-2 contra un equipo que marcha entre los seis últimos lugares de la Premier League luego de 19 jornadas.

Los cuatro goles de este partido en el Stamford Bridge se celebraron antes de los 30 minutos, es decir, el gran plantel ‘blue’ dispuso de más de una hora para solucionar el compromiso y falló.

¿Su castigo? Mantenerse alejado de los cuatro primeros lugares de la Premier y exponerse a ser desbancado incluso de zona de Europa League, tras poco más de media temporada en Inglaterra.

Pese al penal anotado por Cole Palmer para empatar el encuentro (15’) y el golazo de Enzo Fernández (dejando entrar la diagonal en el área para dejar pasar a sus dos marcadores y después disparar al ángulo a los 23 minutos), el equipo que dirige Enzo Maresca no pudo concretar la obra, toda vez tres minutos antes de la media hora, Justin Kluivert apareció a segundo poste para empujar un recentro.

El Chelsea no pudo levantar el ánimo después de lo que fue la derrota del fin de semana ante el Aston Villa y ahora resulta que el equipo con una de las plantillas más valiosas de toda Europa tan solo tiene un punto en sus últimos dos partidos en casa; por lo tanto, 15 menos que el líder Arsenal (45).

Por cierto, el mexicano Julián Araujo al menos esta vez salió a la banca para ver el gran resultado de equipo en Londres.