Aston Villa le aplicó una voltereta espectacular al Chelsea

Redacción FOX Deportes

Stamford Bridge fue escenario de una voltereta vibrante que terminó con Aston Villa celebrando un espectacular triunfo 2-1 sobre Chelsea, remontando un marcador adverso para mantener su racha espectacular de 11 triunfos consecutivos en cualquier competencia.

Chelsea dominó el primer tiempo con posesión y control territorial, y esa supremacía se materializó en el gol de João Pedro al minuto 37, cuando un tiro de esquina terminó cruzando la línea para poner a los locales arriba antes del descanso. Villa apenas logró sostenerse y no encontró continuidad ofensiva en los primeros 45 minutos.

Pero la segunda mitad fue un punto de inflexión total para Villa, gracias a los ajustes del técnico. Con la entrada de Ollie Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana poco después de la hora de juego, los visitantes inyectaron dinamismo ofensivo y presencia física en el mediocampo, cambiando por completo el ritmo del juego. Con más espacios y decisión para atacar, Villa se soltó al frente y empezó a crear peligro con mayor frecuencia.

La reacción fue inmediata: Watkins igualó al 63’ tras aprovechar un rebote para empujar el balón al fondo de la red, dando nueva vida al equipo visitante.

Y el mismo delantero selló la victoria con un cabezazo certero al 84’ luego de un centro preciso, completando así la remontada y desatando la euforia en la banca de Villa.

En contraste, Chelsea se fue desvaneciendo con el paso de los minutos. Aunque siguió presionando y mantuvo el balón con calma tras la reanudación, le faltó precisión en el último pase y no logró traducir su dominio temprano en más goles, permitiendo que el rival creciera con confianza y definiera el resultado a su favor.

Aston Villa prolonga así su impresionante racha de victorias y se mantiene como uno de los perseguidores firmes en la Premier League, mientras que Chelsea ve cómo esta derrota complica su posición en la lucha por puestos europeos y le exige reaccionar pronto para no quedarse rezagado.