Aston Villa tiene derecho a soñar en la Premier League

Oscar Sandoval

Aston Villa es el equipo con mejor forma en la Premier League y seis victorias en fila lo confirman, está a tres puntos de Arsenal que lidera la competencia y nadie le puede quitar el derecho, que se ha ganado con buen futbol, de aspirar al título por primera vez desde 1981.

Sunday was Ollie's 200th game in the Premier League:



78 ⚽️

34 🅰️



Our No.11 ✊ pic.twitter.com/BOgtq7r8gp — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 16, 2025

Los ‘Villanos’ han coqueteado en los últimos años con la parte alta de la tabla en el futbol inglés, volvieron a Europa después de 41 años y con Unai Emery se convirtieron en un rival incómodo que esta temporada está por encima de Chelsea, Liverpool y Manchester United.

El primer tramo de la campaña ha sido espectacular en Villa Park, pero de nada servirá si el equipo no mantiene la inercia positiva y para cerrar el 2025 tendrá tres retos que le podrían indicar el rumbo a seguir hasta la jornada 38.

El 2025 ha sido mágico tras el regreso a torneos internacionales y no podía terminar de otra manera que con tres partidos de alto impacto para Aston Villa que recibirá a Manchester United, después viajará a Londres para enfrentar a Chelsea y cerrar el año ante Arsenal, un triple enfrentamiento que con buenos resultados puede aumentar la ilusión por el título.