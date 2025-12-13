Arsenal sufrió, pero no cedió el liderato de la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 2-1 a Wolverhampton que le dio dramatismo al partido luego de empatar a uno con un gol en el minuto 90, tenía que ganar como fuera para seguir firme en el liderato y rescató el triunfo al 90+4 para mantener intacta la ilusión por el título de la Premier League.

El sello de la liga más competitiva de Europa volvió a aparecer para definir un duelo que cambió en cuestión de segundos, los visitantes que siguen sin ganar después de 16 jornadas dejaron en silencio el Emirates con un tanto sobre la hora, pero los locales vinieron de atrás para ganar en tiempo añadido cuando Manchester City se frotaba las manos y apuntaba al liderato.

Los ‘Gunners’ no pudieron reflejar la superioridad ante un rival muy limitado hasta los 70 minutos con un autogol de Sam Johnstone, la insistencia sobre la portería de los ‘Wolves’ continuó, pero la suerte le dio una mano a los visitantes que igualaron el partido al 90 con un remate de Tolu Arokodare.

Arsenal tenía el tiempo contado para buscar los tres puntos y evitar el tropiezo, se lanzó al frente y el partido le hizo justicia de nueva con un autogol de Yerson Mosquera al 90+4 que lo dejó en la cima de la Premier League.