Arsenal, amo y señor de la Champions League

Héctor Cantú

El Arsenal Inglés ha vuelto a dar la campana en la UEFA Champions League luego de derrotar por 0-3 al Club Brugge en calidad de visitante.

Los Gunners han vuelto a demostrar su poder de pegada para mantener el paso perfecto en las seis jornadas que se han disputado, hasta el momento, en el torneo de clubes más importante del mundo.

Al cuadro rojo le costó trabajo romper el trabuco del equipo belga, pero una vez que lo hizo, el resto fue un mero trámite para sumar tres puntos y mantenerse en el liderato de la competición.

Los reflectores se centraron en la figura de Noni Madueke, quien se despachó con un doblete que dio forma a la victoria.

El primero, un golazo descomunal con un zapatazo de larga distancia que se anidó en el ángulo superior izquierdo del arquero Van den Heuvel.

El segundo, en los primeros suspiros del tiempo complementario, cuando entró sin marca por el costado derecho para solo empujar con la cabeza el balón al fondo de las redes.

Noni Madueke bags his brace with a close-range header 💥 pic.twitter.com/OJd0cFOEOQ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 10, 2025

Aunque el Brugge intentó equiparar fuerzas y encontrar un gol que les devolviera a la pelea, el fondo del Arsenal terminó por imponerse sobre el terreno de juego.

Así, con dinamismo, 9 minutos después llegó el clavo que aniquiló las aspiraciones del equipo de casa con la anotación de Gabriel Martinelli que también logró un gol de museo con un disparo colocado de larga distancia.

MARTINELLI SAID TOP BINS 🎯



The first Arsenal player to score in FIVE straight UCL games 🔥 pic.twitter.com/TPWeYXvYti — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 10, 2025

Con la victoria en la bolsa, el Arsenal solo necesitó mantener en su poder la pelota y la capacidad de pegada ante un equipo que con los tres goles recibidos se cayó moralmente.

Arsenal cerrará el año como superlíder de la UEFA Champions League con 18puntos obtenidos, tres más que su más cercano perseguidor, el Bayern Munich y a cinco del PSG, tercer clasificado.