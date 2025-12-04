Aston Villa le pegó a Arsenal y hay Premier League

Oscar Sandoval

Aston Villa venció 2-1 a Arsenal y se colocó en la segunda posición de la tabla después de un partidazo entre dos equipos de la parte alta de la tabla que los ‘Villanos’ ganaron con merecimiento luego de controlar la primera mitad y marcar el gol del triunfo al 90+5.

Manchester City tendrá la posibilidad de ponerse a dos puntos de los ‘Gunners’ que vivieron una pesadilla en Villa Park. El primer tiempo no fue fácil para los visitantes, el orden de Aston Villa a nivel defensivo los complicó y corrían peligro en las jugadas a velocidad.

Un duelo muy disputado en mediocampo que se rompió a los 36 minutos con un tanto de Matty Cash quien venció a David Raya con un potente disparo raso que se coló a la portería por debajo de la piernas del portero español y que le hizo justicia al trámite del compromiso hasta ese momento.

Full-time at Villa Park.



Attention turns to Wednesday night in the Champions League. pic.twitter.com/c1asCqUc9X — Arsenal (@Arsenal) December 6, 2025

Arsenal cambió al descanso y con la entrada de Leandro Trossard y Viktor Gyökeres se volvió más ofensivo, tanto que en siete minutos logró igualar el marcador con un remate del belga luego de un balón cruzado de Bukayo Saka que se paseó por el área.

El partido quedó en la balanza con jugadas en las dos áreas y Emiliano Martínez manoteó un gol cantado de Martin Odegaard para salvar a los ‘Villanos’ que como a lo largo de los últimos 25 partidos se hicieron fuertes como locales y consiguieron la victoria en tiempo añadido.

Emiliano Buendía entró de cambio a los 87 minutos y se convirtió en figura al 90+5 al encontrarse el esférico luego de una serie de rechaces en el área de los ‘Gunners’ y ponerlo fuera del alcance de Raya para desatar la locura en Villa Park que comienza a soñar con el título de liga después de 44 años.