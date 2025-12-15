Chelsea dio un paso más en la Copa de la Liga

Oscar Sandoval

Chelsea supo sortear y dar un golpe de autoridad sobre Cardiff City para avanzar a semifinales de la Carabao Cup después de dos temporadas. Alejandro Garnacho cargó con el peso de los ‘Blues’ luego de marcar un doblete que valió el boleto a la siguiente ronda.

Chelsea está en su año de consolidación tras levantar el Mundial de Clubes y esta campaña tiene los títulos como objetivo, terminó la ilusión por la FA Cup y por eso es tan importante la Copa de la Liga para el conjunto londinense que no quiere terminar el curso en blanco.

Enzo Maresca le dio oportunidad a la unidad ‘B’ de los ‘Blues’ y Garnacho entró de cambio al descanso para cambiarle la cara a los visitantes que navegaban sin rumbo hasta que el argentino apareció y abrió el marcador a los 57 minutos.

Cardiff salió del escondite y metió en problemas al equipo de la Premier League al igualar el marcador al 75 después de una buena jugada colectiva y un remate de cabeza por parte de David Turnbull inatajable para Filip Jörgensen.

Pedro Neto inclinó la balanza a favor de los visitantes al 82 y Garnacho sentenció la eliminatoria al 90+3 para lucir por primera vez con la camiseta de Chelsea que se instaló en semifinales de la Carabao Cup.