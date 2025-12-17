Pep Guardiola niega su salida del Manchester City

Redacción FOX Deportes

La salida de Pep Guardiola del Manchester City ha vuelto a ser tema de conversación, tras 9 años en el banquillo, las especulaciones no se han hecho esperar.

Y es que el técnico tuvo una campaña 2024/25 complicada pues solo consiguió el Community Shield.

La temporada actual no ha sido fácil, se encuentran en segundo sitio de la tabla general de la Premier League, luego de haber llegado hasta el lugar #13 (Jornada 3).

A pesar de ello, Guardiola se mantiene positivo y desechí cualquier especulación sobre su salida del equipo, así lo dijo en conferencia de prensa:

“Sí, tarde o temprano (me iré), no sé, cuando tenga 75 o 76 años, dejaré el Manchester City. Pero entenderé esa pregunta cuando termine mi contrato. Pero todavía tengo 18 meses. Así que estoy encantado, feliz. Estoy entusiasmado con el desarrollo del equipo y con estar aquí. Es lo único que puedo decir. Pero esa pregunta surge cada temporada en ciertos momentos. Estoy bien. Lo he dicho muchas veces: el club y yo estamos increíblemente conectados y, en cuanto a la decisión que tenemos que tomar, y cuándo sucederá, sucederá”.