Publicación: viernes 19 de diciembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Pep Guardiola niega su salida del Manchester City

El entrenador silenció los rumores.

La salida de Pep Guardiola del Manchester City ha vuelto a ser tema de conversación, tras 9 años en el banquillo, las especulaciones no se han hecho esperar.

Y es que el técnico tuvo una campaña 2024/25 complicada pues solo consiguió el Community Shield.

Así regaña Pep Guardiola a sus jugadores tras otro doloroso empate

La temporada actual no ha sido fácil, se encuentran en segundo sitio de la tabla general de la Premier League, luego de haber llegado hasta el lugar #13 (Jornada 3).

A pesar de ello, Guardiola se mantiene positivo y desechí cualquier especulación sobre su salida del equipo, así lo dijo en conferencia de prensa:

“Sí, tarde o temprano (me iré), no sé, cuando tenga 75 o 76 años, dejaré el Manchester City. Pero entenderé esa pregunta cuando termine mi contrato. Pero todavía tengo 18 meses. Así que estoy encantado, feliz. Estoy entusiasmado con el desarrollo del equipo y con estar aquí. Es lo único que puedo decir. Pero esa pregunta surge cada temporada en ciertos momentos. Estoy bien. Lo he dicho muchas veces: el club y yo estamos increíblemente conectados y, en cuanto a la decisión que tenemos que tomar, y cuándo sucederá, sucederá”.

Así ha sido la debacle del Manchester City

Del 30 de octubre al 21 de diciembre, los ‘Sky Blues’ suman 9 derrotas, 2 empates y 1 victoria
30 de octubre: Derrota 2-1 vs Tottenham, eliminado en octavos de final de la Carabao Cup
2 de noviembre: Derrota 2-1 vs Bournemouth, Jornada 10 de la Premier League
5 de noviembre: Derrota 4-1 vs Sporting de Portugal, Jornada 4 de la Champions League
9 de noviembre: Derrota 2-1 vs Brighton, Jornada 11 de la Premier League
23 de noviembre: Derrota 0-4 vs Tottenham, Jornada 12 de la Premier League
26 de noviembre: Empate 3-3 vs Feyenoord, Jornada 5 de la Champions League
1 de diciembre: Derrota 2-0 vs Liverpool, Jornada 13 de la Premier League
4 de diciembre: Victoria 3-0 vs Nottingham Forest, Jornada 14 de la Premier League
7 de diciembre: Empate 2-2 vs Crystal Palace, Jornada 15 de la Premier League
11 de diciembre: Derrota 2-0 vs Juventus, Jornada 6 de la Champions League
15 de diciembre: Derrota 1-2 vs Manchester United, Jornada 16 de la Premier League
21 de diciembre: Derrota 2-1 vs Aston Villa 2-1, Jornada 17 de la Premier League

