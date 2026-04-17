EFE
¿Andoni Iraola podría ocupar el banquillo del Athletic de Bilbao?
El director técnico habló sobre su futuro.
Andoni Iraola, que ya ha anunciado que abandonará el Bournemouth a final de temporada, dijo que aún no sabe qué va a hacer la próxima temporada y que la decisión de marcharse no ha sido influida por ningún otro club.
Tras tres temporadas con los 'Cherries', el técnico español ha decidido no renovar y continuar su carrera en otra parte, por lo que se le considera uno de los candidatos a ocupar el banquillo del Athletic de Bilbao -con el que disputó 510 partidos durante 12 campañas en su etapa de jugador- después de que Ernesto Valverde haya anunciado que no va a prolongar su estancia en el banquillo rojiblanco.
"La decisión no estuvo influenciada por otro club. Era seguir aquí o no. No sé qué voy a hacer la próxima temporada. No sé si voy a estar en un club o en una selección. No tengo ni idea de qué va a pasar (...) No sé si me creerás, pero es la verdad. Tampoco tengo ninguna prisa por saberlo. He tomado una decisión muy importante y ahora quiero concentrarme en los seis partidos que tenemos. Ya habrá tiempo para pensarlo más tarde".
Preguntado sobre si esta ha sido la decisión más difícil de su vida, Iraola dijo que las ha tenido más importantes, pero que esta le ha costado mucho y que ha habido momentos en los que pensaba una cosa y en otras, otra.
"He hablado con el club durante toda la temporada y hemos sido muy abiertos sobre ello y creo que no ha sido una sorpresa para ellos y que están preparados para esto. Pero ha sido difícil, sí".
En la rueda de prensa, Iraola se deshizo en elogios hacia el Bournemouth y dijo que este club tiene cosas que no va a encontrar en ningún otro lugar y que llegaba cada día a trabajar con una sonrisa en la cara.
"Prefiero cometer el error de pensar que me debería haber quedado una temporada más antes que pensar que me quedé un año de más".
