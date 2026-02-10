Athletic de Bilbao mermado para la Copa del Rey

EFE

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao, aseguró este martes que, con la cantidad de problemas físicos que castigan a su plantilla, para confeccionar la alineación del derbi de semifinales de Copa del Rey frente a la Real Sociedad se fijará más en la salud que en la edad de los futbolistas.

"Más que el DNI se mirarán las radiografías y las ecografías y si están bien podemos empezar a valorar las cosas. Veremos los que están bien del todo. No queremos correr riesgos y que no haya gente que juegue mermada". "Supongo que es lo mismo que hacemos todos, también el entrenador de la Real (Pellegrino Matarazzo) tiene bajas. Es un partido en el que hay que estar concentrados y saber el valor de cada jugada. Si tienes experiencia siempre está bien, pero los más jóvenes tienen un punto más de energía. Una cosa compensa la otra".

Sobre el estado de su plantilla, Valverde confirmó la baja de Alex Berenguer, la casi segura ausencia de Dani Vivian, que además de sus molestias musculares "está con un virus", y mantuvo la duda de Oihan Sancet hasta después del último entrenamiento.

También casi descartó a Yuri Berchiche, sustituido en la primera parte el pasado domingo frente al Levante y que "no tiene lesión", sino una "sobrecarga", y confirmó la titularidad en la portería de Alex Padilla.

"Es una semifinal bonita, de mucha tensión y de mucha ilusión para los aficionados de los dos equipos, que quieren estar en la final", apuntó Valverde, quien no espera "muchas sorpresas" en el estilo de juego de un conjunto 'Txuri Urdin' al que ya se enfrentó hace días en la Liga, también en 'La Catedral'.

"Demostraron que son un buen equipo que se puede manejar en varias facetas, tanto en la salida de juego como a la contra y con el juego organizado. Conseguimos empatar al final un partido que se nos había puesto cuesta arriba y veremos mañana. No será definitivo a no ser que pase algo que desequilibre mucho el encuentro para un equipo u otro, pero los derbis de este año han sido bastante igualados".

Valverde, por último, restó importancia a un posible papel de favorito de la Real Sociedad por su trayectoria en las últimas semanas.

"No me importa mucho quién tenga el cartel de favorito porque no te garantiza nada y no creo que sea muy interesante. Y mucho menos dentro en un derbi en el que las distancias siempre se acortan"

La otra semifinal de la Copa del Rey enfrentará al vigente campeón, el Barcelona, y al Atlético de Madrid, que disputarán el encuentro de ida en la capital española este jueves.