Athletic y Real Sociedad avanzaron a semifinales en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Las semifinales de la Copa del Rey van tomando forma después de los triunfos de la Real Sociedad frente a Alavés y de Athletic de Bilbao ante Valencia, ambos sufrieron para avanzar a la antesala de la final y conocerán a su rival en la siguiente instancia tras el sorteo del próximo viernes.

February 4, 2026

La Real Sociedad tuvo que venir de atrás en dos ocasiones para dejar en el camino a un combativo Alavés que comenzó la eliminatoria sorprendiendo con un gol tempranero, reaccionó para igualar a los 15 minutos, pero un penal al 29 volvió a dejarlo al borde de la eliminación.

Cuatro minutos le bastaron al conjunto donostiarra para darle vuelta al marcador, empató al 76 por medio de Goncalo Guedes y Orri Oskarsson certificó el pasaje a la siguiente ronda al 80.

February 4, 2026

En la otra eliminatoria, Athletic venció a Valencia con un gol en el minuto 90+6 de Iñaki Williams cuando todo el mundo esperaba los tiempos extras, se puso en ventaja al 26 con un autogol de Sadiq, pero el mismo delantero igualó la contienda al 35.

Real Sociedad, Athletic y Barcelona esperan por Betis o Atlético que definirán este jueves al último pasajero que se subirá al tren de las semifinales.