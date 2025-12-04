Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic reaparecen en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Este martes se realizó el sorteo para conocer los enfrentamientos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, los partidos se disputarán entre el martes 16 y jueves 18 de diciembre con la reaparición de Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic de Bilbao que parten como candidatos al título.

🏆 El CD Guadalajara, nuestro rival en los 1/16 de final de la Copa pic.twitter.com/KaXJFm6RtJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 9, 2025

El campeón comenzará su andar en el torneo de copa ante Guadalajara de la tercera división, mientras que el conjunto ‘Merengue’ se medirá y visitará al Talavera de misma categoría. Partidos históricos en cada región española.

Ourense recibirá al Athletic de Bilbao y la suerte no pudo ser mejor para Atlético Baleares que a pesar de ser equipo de cuarto nivel en el futbol español tendrá la satisfacción de jugar contra Atlético de Madrid y su afición la posibilidad de ver a las grandes estrellas del conjunto ‘Colchonero’.

Todos los partidos de dieciseisavos de final se jugarán a partido único en campo del equipo de menor categoría, en caso de empate tras los 90 minutos, la eliminatoria se decidirá con una tanda de penales.