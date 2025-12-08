Zinedine Zidane, uno de los candidatos para regresar al Real Madrid

Héctor Cantú

El Real Madrid es un auténtico caldero, con las pulsaciones por todo lo alto y con la posibilidad latente de que pueda venir una revolución inesperada en el vestuario antes de que termine el año.

La derrota ante el Celta de Vigo ha dejado en claro que el proyecto de Xabi Alonso no está marchando como se pensaba.

El divisionismo al interior del vestidor, sumado a la indiferencia de algunos futbolistas para con el técnico español, ha abierto la posibilidad de que haya un cambio en el banquillo en los próximos días.

Los nombres de posibles sucesores han comenzado a surgir. Desde Zinedine Zidane, quien dio la última época dorada al equipo de la capital española, hasta Jürgen Klopp, pasando por nombres de casa como Jose Mourinho (la opción menos viable) y Álvaro Arbeloa, quien ha hecho un trabajo formidable con las divisiones menores del Real Madrid.

El sismo merengue se da a unos días de que el Real Madrid reciba en el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola, un examen que podría resultar muy caro en caso de no obtener los tres puntos.

Luego de su descalabro en casa ante el Celta, el Real Madrid se mantuvo en la segunda posición de la Clasificación en España, pero a cuatro puntos de distancia del Barcelona, el nuevo líder de la competición.