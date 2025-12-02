Xabi Alonso lo tiene claro: "El Real Madrid juega al futbol"

Héctor Cantú

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha salido a defender su proyecto a pesar de que en los tres últimos partidos ha empatado, resultados que lo dejaron sin el liderato de la clasificación en España.

“Mi Real Madrid juega al futbol, intentando hacerlo lo mejor posible. Este equipo, estos jugadores, siempre han intentado dar el máximo. Y luego ha habido partidos buenos... y otros, no tan buenos. Tenemos una plantilla amplia para poder competir”, detalló en conferencia de prensa previa al duelo ante el Athletic Club a disputarse en San Mamés.

Sobre este encuentro, Xabi Alonso valoró al rival como una posibilidad de oro para poder romper con la mala racha y recomponer el camino, pues para él, este partido tiene tintes de clásico.

“Es un clásico de la Liga, del fútbol español. Y siempre hay un gran ambiente en San Mamés. Es un estadio en el que tienes que jugar con mucha energía y concentración, sabiendo de la experiencias pasadas y cómo hay que afrontarlo. Y de cara a mañana... ahora hacemos el último entrenamiento y viajamos a Bilbao”, agregó.

Asimismo, Xabi Alonso confirmó que ha sostenido conversaciones con el presidente del equipo, Florentino Pérez, pero que estas han sido muy positivas de cara a lo que resta de la temporada, donde apenas están en un primer tercio de la misma.