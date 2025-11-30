El Real Madrid se siente "robado" en Girona

Héctor Cantú

El Real Madrid ha perdido, de manera dolorosa, el liderato de la clasificaci[on del futbol en España luego de empatar 1-1 ante el Girona como visitante.

Las sensaciones, tanto al interior del vestidor como con la directiva del club, son de preocupación extrema luego de sumar tres empates consecutivos que le han relegado a la segunda posición.

😡 "El partido de De Burgos Bengoetxea contra el Real Madrid es terrible".



Pero más allá del resultado, el dolor crece porque en la generalidad, el equipo se sintió perjudicado por el árbitro central del encuentro, luego de que no marcara una falta dentro del área sobre Rodrygo Goes.

Al salir a la zona mixta, el propio jugador brasileño, como Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, afirmaron de manera contundente que la acción era una falta flagrante y por lo mismo debía haber sido sancionada como penal, una opción que hubiera podido llevar al Real Madrid a sumar tres unidades y mantenerse como líder del futbol español.

El propio técnico merengue, Xabi Alonso, aseguró que la jugada debió, al menos, ser consultada en el VAR antes de tomar una decisión definitiva.

“Me quedo muy sorprendido porque el VAR no ha revisado la acción. Es increíble que en estas jugadas que pueden marcar el rumbo de un partido, se queden sin ser revisadas”, detalló el mandamás en el vestidor merengue.

Real Madrid está obligado a cambiar el chip de forma inmediata, pues el próximo miércoles repetirá como visitante ante el Athletic Club, uno de los clubes más duros de superar en casa.