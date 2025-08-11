Manchester City, dispuesto a darle cobijo a Rodrygo Goes

Héctor Cantú

Uno de los jugadores más infravalorados del futbol parece encontrar la luz al final del túnel luego de haber sido desechado por el Real Madrid.

Se trata de Rodrygo Goes, quien no entra en los planes de Xabi Alonso de manera inexplicable luego de haber sido uno de los revulsivos más efectivos del equipo merengue en la era de Ancelotti.

Ahora, el Manchester City de Pep Guardiola habría mostrado un serio interés por el internacional sudamericano, mucho más luego de haber hecho un espacio en la plantilla con las ventas de algunos de sus activos.

Los ‘Cityzens’ anunciaron las ventas de Jack Grealish, Savinho y JamesMcAtee, tres bajas que abren las puertas para que Rodrygo pueda encontrar cabida en la Premier League y mantenerse en la élite del futbol de cara al Mundial 2026.

El valor de Rodrygo oscila entre los 90 y 95 millones de euros, una cifra muy elevada para el City, la cual podría disminuir hasta los 75-80 millones de euros ante la poca presencia de Rodrygo en la actual plantilla merengue.

Los días próximos serán claves en las negociaciones entre las instituciones española y británicas de cara al inicio de la temporada 2025-2026.