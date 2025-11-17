Estêvão volvió a brillar con Brasil y es el complemento ideal de Vinícius Jr. y Rodrygo

Redacción FOX Deportes

Estevao, con un golazo, brilló este sábado en el triunfo de Brasil 2-0 ante Senegal y se destapa como el socio ideal de Vinícius Júnior y Rodrygo en la selección de Carlo Ancelotti después de marcar tres goles en los últimos tres partidos con la ‘Canarinha’.

FIM DE JOGO EM LONDRES!



🇧🇷2-0🇸🇳



Estêvão ⚽️

Casemiro ⚽️



ISSO É BRASIL! — brasil (@CBF_Futebol) November 15, 2025

Los brasileños, como es habitual ya antes de una cita mundialista, utilizaron Londres para prepararse y Estevao fue la figura más destacada junto al incombustible Casemiro, que hizo el 2-0 tras una asistencia de Rodrygo.

Ancelotti, en su octavo partido como seleccionador brasileño, planteó un once muy ofensivo, un 4-2-4 con Casemiro y Bruno Guimaraes como centrocampistas, Rodrygo por la izquierda, Estevao por la derecha y una doble punta para Vinícius y Matheus Cunha.

28' - 1T



GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASILLLLLLLL



ESTÊEEEEEEEEVÃO ABRE O PLACAR EM LONDRES!



🇧🇷1-0🇸🇳



QUE GOLAAAAAAAAAAAAÇO DO MENINO! — brasil (@CBF_Futebol) November 15, 2025

El 1-0, eso sí, llevó el sello de Estevao, la joven estrella del Chelsea que está destacando este año en la Premier League. El '20' de la Canarinha recogió un balón desviado de Casemiro y fusiló de primera a Edouard Mendy.

Apenas siete minutos después del tanto de Estevao, Rodrygo hizo buena una acción a balón parado y se erigió en el lanzador de faltas de su equipo. Puso una pelota templada al segundo palo que Casemiro, como si fuera un '9', controló y mandó a guardar a la red.

Desde su llegada al banquillo de Brasil, Ancelotti ha ganado cuatro partidos, perdido dos y empatado uno, su próxima cita será Túnez, en Lille (Francia), el próximo martes 18 de noviembre.