El Arsenal sigue en modo implacable

Héctor Cantú

El Arsenal se ha quedado, una vez más, con los tres puntos en disputa y lo ha hecho en calidad de visitante luego de vencer por la mínima diferencia al Brighton.

Los de Mikel Arteta singuen en plan intratable y de nueva cuenta, con un futbol prolijo y sobre todo, efectivo, se han llevado la victoria, la número 20 en lo que va de la temporada.

BUKAYO SAKA SCORES ON HIS 300th ARSENAL APPEARANCE ‼️



A deflection does Brighton's keeper no favors—but it's a huge goal for the Gunners. pic.twitter.com/wObrOVfSuA — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) March 4, 2026

Cada semana la presión se cierne sobre los ‘Gunners’, que han vuelto a sacar ventaja de su más cercano perseguidor con esta victoria con sabor dulce.

Un gol tempranero de Bukayo Saka a los 9 minutos de tiempo corrido fue suficiente para que los rojiblancos se embolsara una victoria que puede ir definiendo el título de la competición a su favor.

El Brighton, que pelea por mantenerse en la medianía de la tabla, ha logrado contener en el resto del partido los embates del rival y sobre todo, apagar la pólvora encendida de los delanteros del cuadro londinense.

Arsenal, el semifinalista de las lamentaciones

Con el empate entre Manchester City en casa ante el Nottingham Forest, los ‘Gunners’ han aumentado su diferencia a 7 unidades, luego de 30 partidos jugados.

Así, con la distancia que se presume cómoda, el Arsenal se medirá al Mansfield en la FA Cup y después sostendrá el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Bayer Leverkusen.