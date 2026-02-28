Arsenal le ganó a Chelsea y aguantó la presión por el liderato en la Premier League

Oscar Sandoval

La Premier League entró a la recta final de la temporada y al tramo en donde se decide al campeón, en la carrera por el título está Arsenal que tiene ventaja sobre Manchester City que presiona de cerca y respondió con un triunfo importante de 2-1 ante Chelsea.

Arsenal consiguió tres puntos que lo mantienen respirando tranquilo en el liderato y se llevó un derbi londinense marcado por el balón parado, las tres anotaciones cayeron por esa vía y el intercambio de golpes lo ganó el equipo de Mikel Arteta con un gol de Jurrien Timber a los 66 minutos.

El partido cambió a los 21 minutos con el 1-0 de los ‘Gunners’ tras un córner que peinó en el área Gabriel Magalhaes y que William Saliba mandó a las redes con la ayuda de Mamadou Sarr cuando el duelo buscaba dueño.

Los ‘Blues’ también sacaron el repertorio y cada tiro de esquina era una ocasión de gol, el empate llegó antes del descanso con un servició cerrado de Reece James que Piero Hincapié desvió a su propia portería en el intento por despejar el esférico de su área.

Los visitantes se adueñaron del duelo en el inicio de la segunda mitad, pero en su mejor momento no pudieron con David Raya y Timber inclinó la balanza a favor de Arsenal a los 66 minutos en otro córner.

Pedro Neto se fue expulsado al 70 y los locales se defendieron de los ataques de Chelsea para sumar tres puntos, mantener la distancia con el City y seguir soñando con el título.