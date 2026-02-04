Arsenal más cerca de acabar con la sequía en la Copa de la Liga

Oscar Sandoval

Arsenal está teniendo una temporada de ensueño, pelea en cuatro competencias y en las cuatro está entre los favoritos para levantar el título. El primer paso lo dio en la Copa de la Liga tras eliminar a Chelsea y buscará terminar con una sequía de más de tres décadas en el torneo.

Arsenal clasificó a la primera final de la temporada y despertó la ilusión por un trofeo que no levanta desde 1993, ha perdido tres finales de manera consecutiva y volverá a Wembley para tener una batalla por el título por primera ocasión después de 15 años.

La Copa de la Liga ha rozado lo imposible para el conjunto londinense que ha sido campeón en dos ocasiones, ni siquiera en su mejor etapa en los años 2000 pudo conquistar el certamen y tendrá una nueva oportunidad el próximo 22 de marzo.

Manchester City será el rival de los ‘Gunners’ en Wembley, el conjunto londinense ya le ha ganado finales a los ‘Cityzens’ y todo puede pasar en 90 minutos, de momento, puede ilusionarse con el título.