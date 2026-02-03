Chelsea, eliminado a manos del Arsenal de la Carabao Cup

Héctor Cantú

El Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, quedó eliminado de la Carabao Cup a manos del Arsenal, luego de caer por la mínima diferencia.

En un duelo cerrado que pudo decantarse para cualquier lado, los Blues pagaron caro la falta de contundencia al frente, máxime, cuando la obligación del equipo visitante de salir con la mano al frente con diferencia de dos goles para avanzar de manera directa a la fase siguiente.

Aunque el Chelsea tuvo las mejores opciones y tuvo el control de la pelota el mayor tiempo posible, la falta de claridad ofensivas les dejó frustrados en sus intentos de marcar el gol que necesitaba para empatar y forzar a la definición en tiempo suplementario.

Los ‘Gunners’ tuvieron la claridad para esperar los embates del acérrimo rival, que se arbieran los espacios y poder liquidarlos sobre el terreno de juego.

En los minutos finales, el Arsenal encontró el resquicio para poder marcar el tanto que hundió al equipo azul en una edición más del Derbi Londinense.

Kay Havertz aprovechó los espacios a campo abierto y sacándose de encima a Robert Sánchez, solo empujó la pelota al fondo de las redes.

FORMER CHELSEA PLAYER KAI HAVERTZ SENDS ARSENAL TO WEMBLEY 🔥 pic.twitter.com/WU7wMzLpvR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 3, 2026

De nueva cuenta, Mikel Arteta demostró con argumentos el por qué es considerado uno de los mejores técnicos de la actualidad en el futbol mundial, resolviendo desde la táctica, un partido que tuvo momentos de dramatismo absoluto.

El Arsenal espera conocer a su rival en la final del torneo que saldrá del enfrentamiento entre Manchester City y Newcastle.