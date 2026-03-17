Acusan a Igor Tudor por conducta inapropiada

EFE

Igor Tudor, técnico del Tottenham Hotspur, ha sido acusado este jueves de mala conducta por la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por sus declaraciones tras la derrota por 2-1 ante el Fulham.

El entrenador croata mostró su enfado por el primer gol del partido, anotado en el minuto 6 por Harry Wilson, en una jugada en la que consideró que Raúl Jiménez cometió falta sobre Radu Dragusin en el área.

"No me gustó el árbitro de hoy. Parecía un arbitraje local porque todas las decisiones estuvieron de su lado".

‘The fans were together with us until the last minute.’ 🤍



Igor Tudor's match reaction 🗣️ pic.twitter.com/7v8CsOTrv6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 18, 2026

En un comunicado, la FA señaló que el técnico "actuó de manera inapropiada" al realizar comentarios que ponen en duda la integridad del árbitro y que podrían considerarse ofensivos a nivel personal y explicó que tanto el club como el entrenador tienen de plazo hasta el próximo lunes para presentar alegaciones.

El Tottenham, que cayó eliminado el miércoles ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League, está en una situación crítica en la Premier League al ocupar la decimosexta posición, un punto por encima del descenso.