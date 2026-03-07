Oscar Sandoval
Raúl Jiménez no pudo cambiar el destino de Fulham en la FA Cup
Jiménez entró de cambio en la eliminación de Fulham ante Southampton
Raúl Jiménez no pudo cambiar el destino de Fulham en la FA Cup luego de entrar de cambio a los 90 minutos tras el gol de Ross Stewart que valió el boleto a cuartos de final para Southampton, jugó el tiempo añadido, pero no tuvo opciones de anotar el empate.
Dolorosa eliminación de Fulham a manos de Southampton cuando los tiempos extras eran una opción para definir la eliminatoria, pero el gol de los visitantes cayó cuando se jugaba el descuento y dejó sin tiempo de reacción al conjunto londinense.
Jiménez entró de emergencia y poco pudo hacer para evitar la eliminación de los ‘Cottaggers’ que jugaron como locales y que nunca se atrevieron a dar un paso adelante para ganar el partido a pesar de tener la localía a su favor.
Fulham volverá a la actividad la próxima semana en la Premier League y se espera que el delantero mexicano sea titular ante Nottingham Forest.
