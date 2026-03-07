Oscar Sandoval

Raúl Jiménez no pudo cambiar el destino de Fulham en la FA Cup luego de entrar de cambio a los 90 minutos tras el gol de Ross Stewart que valió el boleto a cuartos de final para Southampton, jugó el tiempo añadido, pero no tuvo opciones de anotar el empate. Defeat in the FA Cup. pic.twitter.com/CI7nHNB8Dn — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 8, 2026

Dolorosa eliminación de Fulham a manos de Southampton cuando los tiempos extras eran una opción para definir la eliminatoria, pero el gol de los visitantes cayó cuando se jugaba el descuento y dejó sin tiempo de reacción al conjunto londinense.

Jiménez entró de emergencia y poco pudo hacer para evitar la eliminación de los ‘Cottaggers’ que jugaron como locales y que nunca se atrevieron a dar un paso adelante para ganar el partido a pesar de tener la localía a su favor.

Fulham volverá a la actividad la próxima semana en la Premier League y se espera que el delantero mexicano sea titular ante Nottingham Forest.