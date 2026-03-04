Raúl Jiménez tiene nivel para seguir en la Premier League

Oscar Sandoval

El futuro de Raúl Jiménez comienza a ser una incógnita a pesar de su buena temporada con Fulham, su contrato expira a final de temporada y no parece que el club le vaya a ofrecer una renovación por lo que podría convertirse en agente libre y un delantero ideal para algunos equipos de la Premier League. Marco Silva's Fulham. 🤍 pic.twitter.com/vG3tcYnRfu — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 4, 2026

Jiménez disputa su octava campaña en el futbol inglés y dejará huella por su efectividad desde los 11 pasos, sin embargo, no es la única cualidad que resalta el valor del mexicano con Fulham y las estadísticas comprueban que podría jugar una temporada más al nivel de la Premier League.

El mexicano que ha disputado 28 partidos de liga en los que suma ocho goles y tres asistencias en 1.856 minutos, es respaldado por los parámetros de Comparisonator y esos números serían de gran valor para clubes como West Ham que pelea por el descenso.

La IA coloca al ‘Lobo’ en la quinta posición en goles esperados con un promedio de 0.41 por partido por encima de referentes ofensivos de la liga inglesa como Joao Pedro (0.38) y Ollie Watkins (0.37).

Hablando de asistencias, Jiménez registra 0.11 por cada 90 minutos y no está lejos de Matheus Cunha que ocupa la tercera plaza con 0.14. Las estadísticas no mienten y está por encima de delanteros como Dominik Solanke quien no ha tenido una buena temporada con Tottenham.