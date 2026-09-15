Semana 2 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La NFL entra en su Semana 2 con 16 partidos del 17 al 21 de septiembre. Washington Commanders y Dallas Cowboys protagonizarán uno de los duelos divisionales de la jornada, con ambos equipos en busca de su primera victoria.

¿Cuándo es la Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL se disputará del jueves 17 al lunes 21 de septiembre.

La jornada comenzará el jueves con Detroit Lions vs. Buffalo Bills en el Thursday Night Football.

El domingo concentrará 14 partidos, entre los que destacan Washington Commanders vs. Dallas Cowboys y Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers. Ambos serán transmitidos por FOX y FOX One.

La Semana 2 cerrará el lunes con New York Giants vs. Los Angeles Rams en el Monday Night Football.

Los Washington Commanders visitarán a los Dallas Cowboys el domingo 20 de septiembre de 2026 en el AT&T Stadium.

El partido comenzará a las 4:25 p.m. ET / 1:25 p.m. PT.

¿Dónde ver Commanders vs. Cowboys?

El partido entre Washington Commanders y Dallas Cowboys podrá verse en vivo por FOX y FOX One. También estará disponible en FOXSports.com y FOX Sports App con un proveedor de TV elegible.

Washington y Dallas llegan con marca de 0-1. Los Commanders cayeron 24-22 ante Philadelphia Eagles en la Semana 1, mientras que los Cowboys perdieron 28-20 frente a New York Giants.

Jayden Daniels volverá a comandar la ofensiva de Washington después de la derrota 24-22 ante Philadelphia en la Semana 1. El quarterback buscará conseguir la primera victoria de los Commanders ante un rival divisional.

Stefon Diggs será una de sus principales armas. El receptor consiguió su primer touchdown con Washington frente a los Eagles después de llegar al equipo tras una temporada de 1,013 yardas con New England Patriots.

En defensa, Frankie Luvu será uno de los jugadores a seguir ante Dallas. El linebacker enfrentará a una ofensiva encabezada por Dak Prescott y que cuenta con Javonte Williams en el ataque terrestre.

Dak Prescott buscará recuperarse después de la derrota en New York. El quarterback lanzó dos pases de touchdown contra los Giants, pero Dallas no pudo completar la remontada.

George Pickens será otra de las amenazas que deberá vigilar la secundaria de Washington. El receptor viene de una temporada de 1,429 yardas y nueve touchdowns, aunque en la Semana 1 fue limitado a tres recepciones para 28 yardas ante New York Giants.

Javonte Williams completa el grupo a seguir. El corredor consiguió un touchdown ante New York Giants y volverá a ser una de las opciones de los Cowboys para establecer el ataque terrestre.