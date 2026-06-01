Los New York Giants firman a Odell Beckham Jr.
El receptor regresará como agente libre al equipo que una vez fue su casa.
Odell Beckham Jr. regresará a Los New York Giants como agente libre con contrato por un año, así lo confirmó la franquicia que lo eligió en el Draft de 2014.
La llegada del receptor cobra importancia porque Malik Nabers, actual receptor número uno de los Giants, está en recuperación tras sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior, lo que pone en duda su regreso para el la temporada regular.
Beckham Jr. llegará a un entorno familiar pues el entrenador John Harbaugh ya lo dirigió cuando ambos coincidieron en la temporada 2023 con los Baltimore Ravens. En esa campaña el receptor terminó con 35 atrapadas para 565 yardas y tres touchdowns.
En su primera temporada con los Giants registró 12 partidos (11 como titular), 91 recepciones, 1,305 yardas totales, 12 touchdowns, promediando 14.3 yardas por recepción y 108.8 yardas por partido, lo que le valió ganar el premio Mejor Novato Ofensivo del Año; además fue seleccionado al Pro Bowl y mantiene el récord de la NFL de más yardas recibidas por partido para un novato.
En 2019, con 390 recepciones para 5,476 yardas y 44 touchdowns en su registro, la directiva de los Giants decidió intercambiarlo con los Cleveland Browns.
Ready for Odell’s return 😤 pic.twitter.com/ZeFeUylYlT— New York Giants (@Giants) June 1, 2026
