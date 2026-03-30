¿Odell Beckham Jr. de regreso a los Giants?, John Harbaugh abrió la posibilidad

Redacción FOX Deportes

El coach John Harbaugh no descartó la posibilidad de que los New York Giants vuelvan a traer al estelar receptor abierto Odell Beckham Jr.. De hecho, el coach en su primer año al frente del equipo añadió algo de impulso a la idea de que Beckham podría cerrar su carrera en la NFL con la franquicia que lo seleccionó en el draft.

“La respuesta obvia sería que analizas cada opción, y si Odell es una opción, sin duda lo estaremos considerando”, dijo Harbaugh a los reporteros cuando le preguntaron sobre la posibilidad de firmar a Beckham durante la reunión de dueños el lunes.

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Beckham, de 33 años, no jugó en la temporada 2025 de la NFL, ya que permaneció sin contrato durante todo el año tras su etapa con los Miami Dolphins, además de haber sido suspendido seis partidos por violar la política de la liga sobre sustancias para mejorar el rendimiento. Sin embargo, ha dejado claro que le gustaría disputar otra temporada en la NFL. Su participación en el Fanatics Flag Football Classic a inicios de marzo también generó especulación sobre un posible regreso en 2026, ya que el propio Beckham comentó que esperaba que fuera un “punto de partida” para volver.

Aunque Beckham se consolidó como uno de los mejores receptores de la NFL durante su etapa con los Giants, también tiene una conexión con el nuevo entrenador del equipo. Harbaugh dirigió a Beckham cuando el receptor jugó con los Baltimore Ravens en la temporada 2023. Ese año, el tres veces Pro Bowler registró 35 recepciones para 565 yardas y tres touchdowns, ayudando al quarterback Lamar Jackson a ganar su segundo MVP y al equipo a llegar al Juego de Campeonato de la AFC.

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Aunque los Ravens no retuvieron a Beckham después de esa temporada, Harbaugh aseguró que ha mantenido contacto con su exjugador desde que salió de Baltimore.

“Él y yo hablamos. Nos mandamos mensajes”, dijo Harbaugh. “Hemos mantenido una gran relación. Es una de mis personas favoritas en el mundo. No es como que dejes de hablar con los jugadores sobre este tipo de cosas. Y claro que lo hemos hecho.”