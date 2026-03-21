Odell Beckham Jr. espera que el flag football sea la antesala de su regreso a la NFL

Redacción FOX Deportes

Odell Beckham Jr. volvió a ponerse en el radar tras participar en el Fanatics Flag Football Classic durante el fin de semana. El ex receptor estrella no juega un partido de la NFL desde el 8 de diciembre de 2024, pero espera que la experiencia en flag lo ayude a volver a ser considerado.

“Espero tener una oportunidad de jugar este año, y ojalá esto sea solo un punto de partida”, dijo Beckham a Kay Adams en el evento de Fanatics.

USA Flag Football coach Jorge Cascudo was impressed with Odell Beckham Jr. and his one-handed grab, and could see him earning a spot for the 2028 Olympics 🇺🇸



“I even said, ‘Hey, there’s a spot whenever you’re interested.’ Come talk to me, we can put you in trials and compete.” pic.twitter.com/Q1YCh6En3B — Football Forever (@fballforeverhq) March 23, 2026

A Beckham le preguntaron específicamente cómo sería regresar con los New York Giants, su primer equipo en la NFL, considerando que Jaxson Dart podría necesitar ayuda en el cuerpo de receptores.

“Curioso que lo menciones. Suena genial”, respondió Beckham sobre Dart. “Si esa oportunidad se presenta, me encantaría hacerlo. Me emocionaría. Es buen tipo. Es joven y le gusta bailar. Me gusta todo eso. Parece que le gusta divertirse. Si tengo esa oportunidad”.

Jugando con un balón más pequeño de lo reglamentario durante el torneo de flag, Beckham mostró que aún puede atrapar el ovoide, con varias recepciones destacadas, incluida una anotación a una mano sobre un defensor.

OBJ open to Giants reunion: "If that opportunity presents itself, I would love to do that"https://t.co/Rp1uQ13RDx pic.twitter.com/E0EPltLUNU — Around The NFL (@AroundTheNFL) March 23, 2026

Nadie duda de que Beckham aún puede atrapar el balón. El reto distinto es separarse de esquineros una década más jóvenes.

Seleccionado en el puesto 12 global del Draft 2014, Beckham jugó cinco años en Nueva York, más de dos en Cleveland, media temporada en Los Ángeles rumbo a un título de Super Bowl, un año en Baltimore tras perderse toda la campaña 2022, y nueve partidos en Miami en 2024. Registró cinco temporadas de más de 1,000 yardas en sus primeros cinco años, pero su nivel bajó con la edad y las lesiones.

Tras tener un rol limitado en Miami antes de su salida en diciembre de 2024, el receptor de 33 años no ha generado interés reportado en el mercado. Aun así, nunca digas nunca: basta con que un equipo le dé una oportunidad al ex hombre de las grandes jugadas.