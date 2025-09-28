Malik Nabers, fuera toda la temporada por lesión

EFE

Brian Daboll, entrenador de los New York Giants, anunció este lunes que Malik Nabers, su receptor estelar, quedó por fuera del resto de la temporada de la NFL, debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla que sufrió el pasado domingo.

“Nabers se rompió el ligamento cruzado anterior, por lo que será baja por lo que resta de la temporada, le deseamos una pronta recuperación”, escribieron los Giants en un comunicado.

MRI confirms torn ACL for Giants WR Malik Nabers. (via @rapsheet) pic.twitter.com/2XMVso00Pa — NFL (@NFL) September 29, 2025

La lesión del jugador de 22 años se conoció luego de la resonancia magnética que le fue realizada más temprano.

El receptor se lastimó en una jugada en la que saltó en un intento por alcanzar un envío profundo de Jaxson Dart durante el segundo cuarto del juego en el que su equipo venció a Los Angeles Chargers.

Se espera que luego de la cirugía y la larga recuperación el jugador esté listo para volver para la temporada 2026.