Dak Prescott, ilusionado con el regreso de CeeDee Lamb

Redacción FOX Deportes

Todo parece indicar que CeeDee Lamb regresará de su lesión este domingo, cuando los Dallas Cowboys enfrenten a los Washington Commanders en el AT&T Stadium.

El receptor, que ha estado fuera desde la Semana 3 por una lesión de tobillo, dijo el jueves a los reporteros que incluso habría podido jugar la semana pasada ante los Carolina Panthers, pero que el cuerpo técnico prefirió darle más tiempo para recuperarse por completo.

“Estoy allá afuera moviéndome, corriendo, siendo yo mismo”, comentó Lamb a Jon Machota de The Athletic. “Tan feliz como se puede estar.”

Los Cowboys perdieron 30-27 en Carolina, quedando con marca de 2-3-1, pero el quarterback Dak Prescott se mostró optimista al hablar sobre la evolución de su compañero.

“Se ve genial. Está listo para salir. Va a ser divertido”, dijo Prescott.

Lamb fue reportado oficialmente como limitado en las prácticas del miércoles y jueves. Al ser consultado sobre qué necesitaba ver para declararlo listo para el domingo, el entrenador Brian Schottenheimer bromeó:

“Si está respirando, para mí está bien.”