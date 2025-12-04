Jayden Daniels está recuperado y jugará el domingo

Redacción FOX Deportes

Jayden Daniels sí jugará en la Semana 14 contra los Minnesota Vikings. El coach Dan Quinn anunció el viernes que el quarterback regresará tras la lesión en el codo que sufrió en la Semana 9 ante Seattle.

“Jayden tuvo una gran semana de entrenamientos, estuvo al cien por ciento el jueves y hoy también; ha sido autorizado para jugar y será titular el domingo”, dijo Quinn.

HC Dan Quinn confirmed that Jayden Daniels will start Sunday vs. the Vikings pic.twitter.com/mLFYcwuwbC — Washington Commanders (@Commanders) December 5, 2025

Daniels terminó perdiéndose solo tres partidos después de lo que parecía una lesión grave, al abandonar el encuentro con una férula de aire. Ha sido una temporada llena de golpes para el actual Novato Ofensivo del Año: ya se había perdido juegos esta campaña por lesiones en la rodilla y en el tendón de la corva.

En total, el quarterback de segundo año había iniciado seis de 12 juegos rumbo a la jornada del domingo. Washington está 2-4 con Daniels como titular y 1-5 con Marcus Mariota bajo centro.

Los Commanders han perdido siete partidos seguidos (Semanas 6 a la 13) después de iniciar la temporada 2025 con marca de 3-2, empatando la racha activa más larga de derrotas en la NFL (Titans y Giants también con siete).

El regreso de Daniels coincide con que Washington por fin empieza a recuperar jugadores. Con el receptor Terry McLaurin y el guardia Samuel Cosmi de vuelta en semanas recientes, y con el receptor Noah Brown (ingle/rodilla) esperado para regresar, el domingo sería la primera vez en toda la temporada que Washington tendrá a su quarterback titular, sus tres receptores principales y toda su línea ofensiva titular disponible.

Desafortunadamente, probablemente sea demasiado tarde para que Washington vuelva a meterse en la pelea. Con marca de 3-9, los Commanders tienen menos del 1% de probabilidades de entrar a los playoffs, según Next Gen Stats.