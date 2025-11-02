La lesión de Jayden Daniels podría no ser tan grave

Redacción FOX Deportes

El quarterback titular de los Washington Commanders, Jayden Daniels, sufrió una dislocación en el codo izquierdo durante el último cuarto de la derrota del domingo por la noche por 38-14 ante los Seattle Seahawks.

Daniels se sometió este lunes a una resonancia magnética (MRI) que determinará el tiempo que estará fuera de acción, informó Ian Rapoport, de NFL Network, citando fuentes cercanas al equipo.

De acuerdo con el reporte, la lesión —en su brazo no lanzador— no sería tan grave como se temía inicialmente, aunque se espera que el pasador se pierda varios partidos.

LIVE: HC Dan Quinn speaks to the media https://t.co/1290pY8Fai — Washington Commanders (@Commanders) November 3, 2025

El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, confirmó este lunes la dislocación del codo, pero no ofreció un calendario estimado para el regreso del quarterback.

El incidente ocurrió cuando Daniels fue capturado por el defensor de Seattle Drake Thomas y cayó de forma incómoda al suelo. La gravedad de la lesión fue evidente de inmediato, y su brazo fue inmovilizado con una férula de aire.

Prayers up for Jayden Daniels 🙏 pic.twitter.com/nKnGg3vAuz — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 3, 2025

Los Commanders (3-6) perdían 38-7 con menos de ocho minutos por jugar cuando Daniels abandonó el campo. Quinn explicó después del partido que no se consideró retirarlo antes del golpe, aunque reconoció que “en retrospectiva” quizá habría sido lo más prudente.

Daniels terminó el encuentro con 16 pases completos de 22 intentos, para 153 yardas y una intercepción, en lo que ha sido una segunda temporada marcada por las lesiones.