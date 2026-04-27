¿Quién es Diego Pavia y por qué todos hablan de él tras quedarse fuera del Draft de la NFL?

Alejandro Urtusuástegui

Diego Pavia, exquarterback de los Commodores de Vanderbilt no fue seleccionado en el Draft 2026 de la NFL, lo que causó sorpresa. Acostumbrado a ser el underdog, el mariscal planea demostrar a todos los scouts que se equivocaron al dejarlo fuera.

Después de llevar a Vanderbilt a su primera temporada de 10 victorias en la historia del programa, Pavia se convirtió en el primer finalista del trofeo Heisman que no fue seleccionado en el draft desde 2014.

Finalista del Heisman Copyright: USA Today

Pavia es un mariscal de campo que, durante su etapa universitaria, llamó la atención y se consolidó como uno de los jugadores más fascinantes y comentados del futbol americano colegial gracias a su particular estilo de juego, ya que puede lanzar y correr.

Con ascendencia mexicana, se convirtió en una figura clave para la afición latina tanto en Estados Unidos como en México. En su último año, fue uno de los mejores jugadores de la nación y fue reconocido como Mejor Jugador Ofensivo del Año de la SEC (South Eastern Conference).

Los números que respaldan a Diego Pavia Copyright: USA Today

En su última temporada tuvo el mejor registro de su carrera. En 13 partidos lanzó para 3,539 yardas y 29 touchdowns, con tan solo ocho intercepciones, además de completar 268 pases. Por tierra sumó 862 yardas con 10 touchdowns, confirmando su versatilidad en el campo.

Este rendimiento lo colocó entre los mejores jugadores del país, solo por detrás del pick número uno global, Fernando Mendoza.

A pesar de sus números y reconocimientos, no fue seleccionado en ninguna de las siete rondas del Draft. En el NFL Combine, Pavia registró una estatura de 5’8” pies (1.78 metros), situándolo por debajo del promedio de su posición en la NFL, donde el mariscal de campo suele superar los 6’0” pies (1.82 metros).

Además, con 24 años, algunos scouts lo consideran fuera del rango ideal de desarrollo, pues a esa edad muchos prospectos alcanzan su mejor nivel de juego.

A ello se suma su comportamiento extra cancha, con declaraciones picantes y mensajes en redes sociales que han dado de qué hablar. Cuando Fernando Mendoza ganó el trofeo Heisman, Pavia publicó en Instagram: "Que se jodan todos los votantes", acompañado de emojis con los dedos hacia abajo.

Posteriormente ofreció disculpas por sus declaraciones.

Una última oportunidad Copyright: USA Today

Este domingo, Pavia aceptó una invitación para participar en el minicampamento de novatos de los Baltimore Ravens, una franquicia que no utilizó ninguna de sus 11 selecciones del Draft de 2026 para reforzar la posición.

Su perfil dual (pase y carrera) podría encajar como una opción interesante dentro del esquema del equipo, ofreciendo profundidad detrás de Lamar Jackson y Tyler Huntley, y compitiendo por un lugar en el roster como tercer mariscal de campo.