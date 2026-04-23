Fernando Mendoza, ilusionado por jugar en la NFL

EFE

Fernando Mendoza, quarterback estadounidense de origen cubano, aseguró este jueves que quiere demostrar su "valor cada día" en la NFL, después de que Las Vegas Raiders lo eligieran con el número uno absoluto en el draft organizado en Pittsburgh.

"Los últimos cinco meses fueron una bendición, estoy ansioso por empezar a trabajar. El 'College' fue fantástico, pero ahora quiero demostrar mi valor en la NFL cada día", aseguró Mendoza tras el anuncio de la primera elección absoluta.

Sin sorpresas, los Raiders se llevan a Fernando Mendoza El quarterback de origen cubano fue la primera selección global del Draft de la NFL

"Qué gran equipo, gran legado y grandes compañeros que quiero conocer, entrenador, dueños... Estoy muy feliz", añadió.

Mendoza siguió el anuncio de su incorporación a los Raiders desde su casa de Coral Gables, en Florida, acompañado por sus familiares e intercambió un sentido abrazo con sus padres antes de lucir el gorro de su nuevo equipo.

El quarterback de origen cubano, ganador del premio Heisman en 2025, lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato universitario con 41 pases de touchdown y sólo seis intercepciones.