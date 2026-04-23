Sin sorpresas, los Raiders se llevan a Fernando Mendoza

Hiram Marín

El Draft 2026 de la NFL ya tiene dueño del primer 'pick' global y, como se esperaba en las semanas previas, Las Vegas Raiders tomaron al quarterback Fernando Mendoza de la Universidad de Indiana.

La decisión llegó tras un largo proceso de evaluación en el que la franquicia dejó claro su interés en reforzar la posición más importante del roster. Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y campeón nacional a nivel colegial con los Hoosiers, era considerado el prospecto más completo de esta generación.

With the No. 1 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Raiders select Fernando Mendoza. @NewEraCap



NFL Draft on NFLN/ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/28aueoHdhh — NFL (@NFL) April 24, 2026

La elección no fue improvisada. Desde hace meses, figuras clave de la organización, incluido el histórico Tom Brady, quien ha tenido influencia en la estructura deportiva del equipo, siguieron de cerca el desarrollo del pasador.

A diferencia de otros prospectos estelares, Mendoza no vivió el momento desde el escenario en Pittsburgh. El quarterback decidió permanecer en Miami, rodeado de su familia y amigos, en una elección personal que ya estaba contemplada desde días antes del evento.

Fernando Mendoza lidera a los hispanos a seguir en el Draft NFL 2026

Su ausencia no sorprendió dentro de la liga, ya que otros jugadores seleccionados en el primer lugar han optado por seguir el Draft a distancia en años recientes.

Con su llegada, los Raiders apuntan a una transición paulatina en la posición, respaldados por la presencia del veterano Kirk Cousins, quien se perfila como mentor en el corto plazo.