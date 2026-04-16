Los Ravens cambiaron de coach y renovarán su plumaje

Redacción FOX Deportes

Con un cambio en el puesto de head coach por primera vez desde 2008, los Baltimore Ravens han comenzado un nuevo capítulo en su historia. También serán unos Ravens con nueva imagen.

Baltimore presentó sus nuevos uniformes el jueves por la noche en un evento exclusivo en el Merriweather Post Pavilion de Landover, Maryland.

Bautizada como la colección “Next Flight”, esta es la modificación más significativa del uniforme desde 1999, cuando el equipo reemplazó su logotipo original por la cabeza de cuervo púrpura que aún utiliza.

The Baltimore Ravens unveiled a new uniform set on Thursday night. https://t.co/jb4HPNpGUE — USA TODAY Sports (@usatodaysports) April 17, 2026

El head coach novato Jesse Minter, quien sustituye al histórico John Harbaugh, el nuevo coordinador ofensivo Declan Doyle y el nuevo coordinador defensivo Anthony Weaver estuvieron presentes, reforzando la sensación de renovación de los Ravens 2026. Sin embargo, también hubo figuras históricas de Baltimore para celebrar la ocasión, como Todd Heap, Jamal Lewis, Terrell Suggs, entre otros.

Quizá el cambio más notable está en la parte superior, con la introducción de dos nuevos cascos.

The Next Flight takes off pic.twitter.com/qLggrzB5Fi — Baltimore Ravens (@Ravens) April 16, 2026

El principal es el nuevo “Darkness Helmet”, que presenta franjas negras en forma de garra y un logotipo de los Ravens con un frente de dos tonos. Este casco se usará con el uniforme completamente negro cuando “caiga la oscuridad en el M&T Bank Stadium”.

El casco “Purple Rising”, presentado inicialmente en 2024 y utilizado con el uniforme alternativo púrpura, ahora incorpora el logotipo principal del equipo en lugar de la versión frontal anterior. A partir de ahora se usará en más combinaciones de uniforme.

Otra novedad en la paleta es la introducción del “Midnight Purple”, un tono que ofrece un efecto visual distinto, diseñado para irradiar púrpura bajo la luz y oscurecerse cuando esta disminuye.

También hay otros cambios, como alas de cuervo en el cuello del jersey, cortes diagonales tipo garra en los pantalones, modificaciones en los escudos de las mangas y nuevos números en el jersey que incorporan el “midnight purple” en los tres colores principales.

Dentro del cuello de los jerseys, cada versión incluye un mensaje distinto:

“Play Like a Raven” para los uniformes púrpura y blanco

“Purple Rising” para el uniforme “purple rising”

“Darkness there and nothing more” para el uniforme negro