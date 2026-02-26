Fernando Mendoza ilusionado con la posibilidad de trabajar junto a Tom Brady

Alejandro Urtusuástegui

Fernando Mendoza, proyectado como la selección número uno global del próximo Draft, y recién campeón nacional con los Indiana Hoosiers, afirmó este viernes que le entusiasma la posibilidad tener a Tom Brady como mentor en los Las Vegas Raiders.

El equipo de Nevada terminó la última campaña con un récord perdedor, con tres victorias y 14 derrotas, lo cual le otorgó el primer pick del Draft de la NFL. Con varias opciones de alto perfil en el tablero como Arvell Reese y Caleb Downs ambos provenientes de Ohio State; Jeremiyah Love de Notre Dame; y David Bailey de Texas Tech, entre otros.

Todo apunta a que la prioridad del equipo será un mariscal de campo capaz de transformar la ofensiva, por ello, Mendoza se convierte en un candidato natural. Además, Tom Brady es dueño minoritario del equipo, y podría funcionar como un mentor directo del de Indiana.

Tras una temporada desastrosa, Brady ha tomado un rol protagónico junto al gerente general, John Spytek. De acuerdo con EFE, la influencia del siete veces campeón es clave para elegir al mariscal de campo.

Mendoza participará en el Combine de la NFL, que se llevará a cabo en el Lucas Oil Stadium, hogar de los Indianapolis Colts. Y en donde los Raiders y el resto de los equipos podrán ver de cerca al quarterback.

El jugador dijo en el evento que habló con exquarterback de los Patriots en la entrevista que tuvo con los directivos del equipo de la ciudad:

"Cuando llegué a la entrevista formal con los Raiders, pude saludar brevemente por teléfono a Brady. Fue muy especial para mí. Espero verlo en persona algún día y como dije, aprender de él".

En su última campaña con los 'Hoosiers', Mendoza lanzó para 3,535 yardas y 41 pases de anotación, liderando este rubro. En contraste, solo intercambio seis veces el ovoide en la temporada. Su entrenador, Curt Cignetti, dijo tras la victoria frente a Michigan State:

"Él continúa mejorando. Continúa preparándose como nadie con quien yo haya estado jamás, y se está volviendo cada vez mejor" .

Con liderazgo, disciplina y mentalidad ganadora, Mendoza encaja en el perfil que buscan los Raiders, con un mariscal de campo capaz de convertirse en el nuevo rostro de la franquicia.