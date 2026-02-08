Los Raiders oficializaron a Klint Kubiak como su nuevo head coach

Redacción FOX Deportes

Las Vegas Raiders anunciaron este lunes la contratación de Klint Kubiak como su nuevo head coach, con miras a la temporada 2026 de la NFL.

Kubiak llega procedente de los Seattle Seahawks, donde se desempeñó como coordinador ofensivo y con quienes apenas del pasado 8 de febrero ganó el Super Bowl LX.

Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa tras la salida de Pete Carroll al final de la campaña pasada. La organización busca estabilidad y una identidad clara desde la banca.

Con 38 años, Kubiak asume su primer cargo como entrenador en jefe en la NFL, luego de un recorrido por distintos staffs de la liga. Es hijo de Gary Kubiak, ex head coach campeón del Super Bowl, y ha trabajado en esquemas ofensivos de corte moderno.

Los Raiders apuestan por su perfil joven y su experiencia en desarrollo ofensivo. El reto será trasladar esa visión a resultados sostenidos.

El nuevo entrenador se convierte en el head coach número 25 en la historia de la franquicia y uno de los más jóvenes en asumir el cargo.

Su llegada responde a la intención de construir un proyecto a mediano plazo, tras varios cambios recientes en la dirección técnica. La directiva considera clave establecer continuidad y un sistema definido. El armado de su staff se dará a conocer en los próximos días.

Kubiak tomará las riendas de un equipo con el primer pick global del próximo draft, además de un roster en proceso de renovación.

El objetivo inmediato será sentar bases competitivas y definir el rumbo ofensivo del equipo. La expectativa se centra en cómo implementará su sistema desde el campamento de entrenamiento. Los Raiders inician así una nueva apuesta desde la línea de banda.