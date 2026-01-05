Pete Carroll dejó de ser 'head coach' de Las Vegas Raiders

Hiram Marín

Las Vegas Raiders despidieron a Pete Carroll como entrenador en jefe tras finalizar la temporada 2025 con marca de 3-14, el peor récord de la NFL.

La decisión fue anunciada este lunes, luego de una campaña en la que el equipo nunca logró estabilidad competitiva. Carroll solo estuvo una temporada al frente de la franquicia.

Pete Carroll, de 74 años, había sido contratado en enero de 2025 con la intención de aportar experiencia y liderazgo tras su exitoso paso por Seattle Seahawks.

Sin embargo, el equipo acumuló una racha de diez derrotas consecutivas durante el año. Los problemas ofensivos y defensivos marcaron una temporada ampliamente decepcionante.

El propietario Mark Davis informó que el gerente general John Spytek encabezará el proceso de selección del nuevo entrenador.

En la búsqueda también participará Tom Brady, copropietario minoritario del equipo. Para los Raiders, esta será la tercera ocasión consecutiva en la que inician una temporada con un head coach distinto.

Raiders part ways with head coach Pete Carroll. pic.twitter.com/SlsEE7r7lz — NFL (@NFL) January 5, 2026

El despido de Carroll se dio durante el llamado 'Black Monday' de la NFL, fecha tradicional para cambios de entrenadores tras el cierre de la temporada regular.

La decisión refleja la urgencia de la organización por revertir años recientes de inestabilidad. Las Vegas Raiders buscan un proyecto que finalmente les devuelva competitividad sostenida.