Tom Brady cambió de parecer y sí está del lado de los Patriots

Redacción FOX Deportes

Con los New England Patriots buscando una histórica séptima victoria en el Super Bowl de la NFL y su primera sin Bill Belichick ni Tom Brady – este último ha acaparado los titulares toda la semana después de decir que no tenía “perro en la pelea” y que no apoyaría ni a los Pats ni a los Seattle Seahawks.

El viernes, Brady recurrió a las redes sociales y parece haber cambiado su tono respecto a a quién apoyaría. El seis veces ganador del Trofeo Lombardi con los Pats y séptimo con los Tampa Bay Buccaneers, publicó una foto con el dueño de los Patriots, Robert Kraft, cuyo segundo nombre es Kenneth, y la acompañó con el mensaje:

Tom Brady shows love to Robert Kraft ahead of Patriots' Super Bowl LX matchup vs. Seahawks 🔥



(via @TomBrady) pic.twitter.com/FN1p5JxgiZ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2026

"Sabes que te apoyo RKK", escribió Brady. "Consigue ese séptimo anillo para que podamos empatar".

Brady, quien actualmente es analista en FOX y copropietario minoritario de los Las Vegas Raiders, explicó a Jim Gray en el podcast Let's Go! a principios de semana por qué no apoyaría ni a los Patriots ni a los Seahawks, que tienen como coordinador ofensivo a Klint Kubiak, quien se espera sea el próximo entrenador en jefe de los Raiders.

“No tengo 'perro' en esta pelea. Que gane el mejor equipo,” dijo Brady. "Y en cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en New England, y me alegra que todos hayan abrazado el régimen de Mike Vrabel, todos los jugadores increíbles que han trabajado tan duro para llevar a su club a esta posición. Nosotros lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis, pero los Patriots están de regreso y es un momento muy emocionante para todos en New England.”

What do you think… Tom Brady got the message and corrected his foolishness



Do we forgive him??? pic.twitter.com/w1yXW7tgcz — Asante Samuel (@pick_six22) February 7, 2026

Además de jugar 20 años para los Patriots, Brady vio retirado su número por la franquicia y cómo se erigió una estatua en su honor fuera del Gillette Stadium. Asimismo, uno de sus antiguos compañeros de equipo en los Patriots es el actual entrenador en jefe de New England, Mike Vrabel, y su coordinador ofensivo durante muchos años fue Josh McDaniels, quien actualmente ocupa ese mismo puesto en el equipo.

Su comentario de “no tener 'perro' en la pelea” molestó a muchos exjugadores y miembros actuales de los Patriots.

Si los verdaderos sentimientos de Brady finalmente han salido a la luz o si simplemente busca calmar algo de la indignación con acento de Boston, no está claro, pero hasta la noche del viernes, Brady ya está de nuevo del lado de los Patriots.