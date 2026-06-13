Tenemos el derecho de seguir soñando: Julen Lopetegui

Reuters

La selección de Catar se ha ganado el derecho a seguir soñando en el Mundial después de que el empate en el tiempo de descuento del capitán Boualem Khoukhi le permitiera sacar un 1-1 frente a Suiza y sumar su primer punto en la historia en el torneo, dijo el sábado el DT Julen Lopetegui.

Khoukhi remató de cabeza un centro de Homam Ahmed en el minuto 94 para neutralizar el penal de Breel Embolo en la primera parte y arrancar un punto que dejó a los cuatro equipos del Grupo B empatados tras la primera jornada.

Para Lopetegui, sin embargo, la importancia del resultado va más allá de la clasificación.

Sobre la hora, Catar hizo historia y sumó su primer punto en una Copa del Mundo Boualem Khoukhi sacudió el Grupo B al 90+4

"El estar aquí era un sueño, perseguíamos un sueño, el conseguir hoy algo positivo era en sueño, lo hemos conseguido y seguiremos soñando. El sueño nadie te lo puede quitar, es un derecho que nos hemos ganado sabiendo la dificultad, que será máxima", dijo el entrenador español en rueda de prensa.

"Nosotros somos un equipo inferior a los tres rivales que tenemos, lo sabemos, somos conscientes, pero queremos competir", agregó. "Tenemos derecho a seguir soñando".

Con épica pura, Catar anotó su segundo gol en Copas del Mundo

El gol en los últimos minutos desató la euforia entre los jugadores de Catar, que habían pasado gran parte del partido aguantando la presión suiza, con 26 disparos a puerta de los europeos por siete de su equipo.

Qatar se mantuvo compacto y disciplinado, continuando con una defensa de varios jugadores en lugar de ir a por el partido, una estrategia que, según Lopetegui, era necesaria frente a un equipo que cuenta con talento de primer nivel en toda la plantilla.

"Creemos, trabajamos, resistimos, somos resilientes", dijo. "Al final, nos llevamos un gran premio".